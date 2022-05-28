Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcuların geleceği merak konusu. Sarı kırmızılılarda ligin sona ermesi ile 3'ü kiralık, toplam 9 futbolcunun kontratı sona erdi.

Bu futbolculardan Ryan Babel ve Sofianne Feghouli kariyerlerine İstanbul'da devam etmeyi amaçlıyor.

Ryan Babel maaşında indirim yapacak

Babel, 11 Haziran'da yapılacak seçimi bekleyeck ve yeni yöntemle görüşecek. 35 yaşındaki futbolcu 2,5 milyon euro olan maaşından 1 milyon euro indirip yapmayı kabul edebilir.

Hollandalı ismin 1 yıl daha Galatasaray'da oynayıp futbol hayatını sonlandırmayı düşündüğü ifade edildi.

Feghouli yol ayrımında

Feghouli ise rotasını Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir olarak belirledi. İstanbul'da yatırım yapan ve burada yaşamak isteyen Cezayirli futbolcu, düzenini bozmak istemiyor.

32 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığı ile Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir ile görüşeceği gelen haberler arasında.