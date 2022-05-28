Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen elemelere 12 numaralı seribaşı olarak katılan 18 yaşındaki sporcu, tek erkekler ilk tur maçında Hindistanlı Aman Dahiya'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.

İkinci turda Çek Jan Hrazdil ile karşılaşan Togan Tokaç, rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti ve elemeleri geçerek adını ana tabloya yazdırdı. Tokaç, turnuvanın ilk turunda, gençler dünya 1 numarası ABD'li Bruno Kuzuhara ile eşleşti.

Turnuvaya ana tablodan katılan diğer milli sporcu Ayşegül Mert ise tek kadınlar ilk turda Büyük Britanyalı Ranah Akua Stoiber ile karşılaşacak.