Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'ne Gürcü sol kanat oyuncusu
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, kadrosunu Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yle güçlendirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Ujpest Kulübünde forma giyen ve Gürcistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili İsmail Mert Fırat ile Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldı.
Toplam 2 sezon formasını giydiği Ujpest'le Macaristan 1. Futbol Ligi'nde 51 maça çıkan Beridze, 17 gol kaydetti.
"Gigi" Hazır pic.twitter.com/AmYHzUa3jy— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 28, 2022
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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