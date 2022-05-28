Bordo-mavili kulübün, 14 Mayıs'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki şampiyonluk kutlamalarını düzenleyen organizasyon ajansı AdStation'ın Genel Koordinatörü Hakan Doğan, 45 bin kişinin katıldığı kutlama için çalışmaların aylar öncesinden başladığını vurguladı.

Doğan, kutlamanın yalnızca fikir, kurgu ve tasarım aşamasının iki ay sürdüğünün altını çizdi.

"Asıl zorlu süreç, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından zamana karşı yarışarak ortaya çıkarılan iş oldu. Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları, pandeminin izlerinin silindiği organizasyon olarak da bir mihenk taşı oldu. Bu organizasyonun ardında sporun içinden gelen kapsamlı bir ekip ve yüzlerce farklı senaryodan beslenerek ideali ortaya çıkaran bir kulüp-ajans iş birliği yatıyor."

[Fotoğraf: AA]

Doğan, bugüne dek dünyada gerçekleştirilen büyük ölçekli organizasyonları inceleyerek Trabzonspor kutlamasını tasarladıklarına dikkat çekti.

"En güncel teknolojik altyapıyı kullanarak görsel bir şölen oluşturmayı hedefledik. Gerek Trabzonspor yönetiminin, gerekse AdStation kurucusu sayın Muhittin Palazoğlu'nun bu noktadaki vizyoner yaklaşımları da bizlerin organizasyonu hayal ettiğimiz şekilde kurgulamamızı sağladı. Kupa seremonisi için oluşturduğumuz 500 metrekarelik platform da dünyada bugüne kadar kurulan en büyük platformlardan biri oldu."

[Fotoğraf: AA]

Doğan, şirketin çalışmalarına ilişkin de bilgi paylaştı.

"Son 10 yılda yeşil sahalarda gerçekleşmiş en büyük etkinliklere ve kutlamalara imza atarak hem ülkenin bu alandaki öncülüğünü yapıyor hem de spor ile eğlence birleşiminin çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz. 2014 Şampiyonu Fenerbahçe'nin, 2015 ve 2019 şampiyonu Galatasaray'ın, 2020 yılı Başakşehir'in ve son olarak şampiyon Trabzonspor'un kutlamalarını gerçekleştirerek, Türkiye'de bu alanda rakipsiz olduğumuzu kanıtladık. Türkiye'de imza attığımız başarılı organizasyonların etkisiyle artık dünyanın çeşitli noktalarından da davetler almaya başladık. Bu alandaki deneyimimizi ülkemizin de dışına taşıyarak spor organizasyonunda dünya markası olmayı hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor'un kendi sahasında gerçekleştirdiği dev şampiyonluk kutlaması dünyada büyük ses getirdi. Malzemelerin İstanbul'dan 70 tırla kente taşındı ve 500 kişilik ekip de gece gündüz çalıştı.