Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Kulübün borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira

Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerini bilgilendirdi.

Tuncel, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira olduğunu söyledi.