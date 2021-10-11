Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman ameliyat edildi
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ameliyatı başarılı geçen Kenan Karaman'ın rehabilitasyon süreci başladı.
Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandı.
Futbolcumuz Kenan Karaman, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ameliyat Olduhttps://t.co/G565lPSBUn— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 10, 2021
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