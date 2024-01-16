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Spor
İHA 16.01.2024 12:20

Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi

Amir Hadziahmetovic, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın 15. dakikasında sakatlanmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.


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