Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi

Amir Hadziahmetovic, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın 15. dakikasında sakatlanmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.