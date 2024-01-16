Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi

Amir Hadziahmetovic, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın 15. dakikasında sakatlanmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.
Amir Hadziahmetovic Ameliyat Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 16, 2024
Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu.
Acıbadem Altunizade… pic.twitter.com/P73bkcz1wd