Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Yeni transferler oynamayacak

Yarın oynanacak erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler forma giyemeyecek.

Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Dele Ali, Muleka, Cenk Tosun.

Fraport TAV Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Bünyamin Balcı, Fernando, Güray Vural, Mehmedi, Fredy, Ömer Toprak, Ndao, Ghacha, Veysel Sarı.