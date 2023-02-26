Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçı yaklaşık 5 bin kişi izledi.

[Fotoğraf: AA]

Sahaya Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Zonguldaklı maden işçileriyle "Birlikte Güçlüyüz" yazan pankartla çıkan futbolcular, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Karabük İdman Yurdu, maçtan 3-2 galip ayrıldı. Şu ana kadar elde edilen yaklaşık 700 bin liralık gelir, depremzedelere bağışlanacak.

[Fotoğraf: AA]