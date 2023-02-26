Taksim'deki bombalı saldırının ardından 14 Şubat'a ertelenen maç, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bir kez daha ertelenmişti. Mücadele, erteleme maçı olması nedeniyle statü gereği iki takımın yeni transferleri forma giyemedi.

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Georges-Kevin N'Koudou, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar karşılaşmada görev alamazken, Güneş bu 7 ismin yerine Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Jackson Muleka ve Nathan Redmond'a görev verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Ghezzal maç öncesinde sakatlandı

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sakatlanarak maça çıkamadı.

11 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda yer bulan tecrübeli oyuncu, karşılaşma öncesinde adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Uzun süren sakatlığı sonrasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın son dakikalarında oyuna girerek sahalara dönen siyah-beyazlı oyuncunun sakatlığı sonrasında Dele Alli, 11 kişilik kadroya dahil edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Beşiktaş depremlerden etkilenen şehirleri unutmadı

Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma sırasında giydikleri tişörtlerle Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirleri unutmadı.

Beşiktaşlı oyuncular, maç öncesindeki ısınmada depremlerin etkili olduğu 11 ilin plaka kodlarının yazılı olduğu tişörtler giydi. Antalyaspor ise ısınmaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı pankartla çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın fotoğraflarının yer aldığı "Kulüplerimizin ve ülkemizin başı sağ olsun" yazılı pankartı tribüne astı.

Depremzede çocuklar seremoniye çıktı

Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklar, karşılaşma öncesi iki takımla seremoniye çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden İstanbul'a gelen çocukların sahaya çıkmasıyla birlikte tribünler alkışlarla sevgisini gösterdi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünlerde depremlerden etkilenen 11 ilin isimlerinin olduğu ve üzerinde "Taş taş üstüne olsun, taş baş üstüne olmasın" yazılı bir pankart açıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tribünlerden AFAD'a alkış

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören şehirlerde görev yapan AFAD personeli ve kurtarma köpekleri, maç öncesinde tribünleri selamladı.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde statta tur atan AFAD personelinin yürüyüşü esnasında Beşiktaşlı futbolcular da ısınmayı bırakarak AFAD ekibini alkışladı.