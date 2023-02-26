Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Londra derbisinin galibi Tottenham
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham, Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.
Londra ekiplerinin karşı karşıya geldiği maçta, puan tablosunun 4. basamağındaki Tottenham, 10. sıradaki Chelsea'yi ağırladı.
Skipp'in ikinci yarının 19. saniyesinde attığı golle öne geçen Tottenham, Kane'in 82. dakikadaki golüyle iki farklı galibiyete ulaştı.
Tottenham puanını 45'e yükseltti. Ligde son 5 maçını kazanamayan Chelsea ise 31 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig
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