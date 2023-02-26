Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Ziya Şengül için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ziya Şengül için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül'ün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Ziya Şengül'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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