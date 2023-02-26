Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Futbolun efsane isimlerinden Ziya Şengül yaşamını yitirdi
[Fotograf: İHA]
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.
Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.
1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla jübile yapan Şengül daha sonra sarı-lacivertli takımda 1979-1980 sezonunda teknik direktör olarak görev yaparken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Başbakanlık Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Fenerbahçe
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