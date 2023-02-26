Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın'dan gümüş madalya
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Uganda Uluslararası Challenge Turnuvası'nda tek kadınlarda gümüş madalya kazandı.
Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen turnuvada Neslihan, finalde Malezyalı Karupathevan Letshanaa ile karşılaştı.
Milli badmintoncu, rakibine 11-21 ve 8-21'lik setlerle 2-0 yenildi.
Bu sonuçla, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda, tek kadınlarda Letshanaa altın madalya kazanırken, Neslihan Yiğit Arın gümüş madalyada kaldı.
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