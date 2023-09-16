Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.09.2023 13:57

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü, 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira borcu olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2023 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira olduğunu kaydetti.

"Beşiktaşlılar olarak artık kavgayı bırakmamız gerekiyor"

Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, borcun açıklanmasının öncesinde yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun kontrol edilebildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın değişmeye ihtiyacı var. Geleneksel yönetim şekliyle, geleneksel gelirleriyle finansal tablonun döndürülmez olduğunu görüyoruz. Son divan kurulu toplantısında borcun kontrol edilebildiğini söylemiştik. 6,9 milyar brüt, 6,7 milyar TL de net borcumuz var. Bunun da yarısı finansal borçlardan oluşuyor. Bu planlamada ilk olarak borcu yönetmek ve kontrol etmemiz gerekiyordu, birinci aşamayı tamamladık. Beşiktaş'ın finansal olarak başarılı olması, sürdürülebilir başarının en temel kriteri olan finansal sürdürülebilirliği sağlamak için gelirleri arttırmamız gerekiyor. Beşiktaşlılar olarak artık kavgayı bırakmamız gerekiyor. Biz ayrıştığımız sürece dışarıda rekabet edemeyiz. Beşiktaş'ın hedefinin sadece Türkiye'de kupa olmaması gerekiyor. Beşiktaş'ın Avrupa'da da kupayı hedeflemesi lazım. Türk sporundaki gelirlerin yüzde 60'ı artık sabit. Ticari gelirler ise sizin kontrolünüzde. Beşiktaş'ın avro bazında 240 milyon avro civarı borcu var. Beşiktaş 2017 yılında 220 milyon avro gelir elde etti. Beşiktaş'ın potansiyel geliri bugünkü borcu kadar. Potansiyelimizi kullanabiliriz.",

ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Galatasaray'da 218 milyon euroluk tarihi gelir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Bolu'da ormanlık alanda yangın
14:34
Emine Erdoğan, ABD'de lider eşleriyle bir araya gelecek
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
14:27
CHP İzmir İl Kongresi'nde arbede: Toplantıya ara verildi
14:22
Libya'ya 17 ülkeden 38 yardım uçağı ulaştı
14:18
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya mirası "Diyarbakır Surları" restorasyonla geleceğe taşınıyor
Dünya mirası "Diyarbakır Surları" restorasyonla geleceğe taşınıyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Milas Kıpıkırı Mahallesi
Yakın Rotalar: Milas Kıpıkırı Mahallesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ