Beşiktaş yeni teknik direktörü için imza töreni düzenleyecek

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün 20.30'da yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelecek Portekizli teknik adam, yarın 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Başkan Hasan Arat'ın da katılacağı törende sözleşme imzalayacak.
Daha sonra Santos ve ekibine Beşiktaş Müzesi'ni gezdirecek başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.
İmza töreni İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.
Fernando Santos, imza töreninin ardından siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izlemek için özel uçakla Rize'ye gidecek.
Kulübümüzden Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 8, 2024
Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün (pazartesi) saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’nda olacak.
Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00’de Tüpraş… pic.twitter.com/sjuoNs6IgJ