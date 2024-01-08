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Spor
AA 08.01.2024 15:35

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan iki transfer

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana'yı kadrosuna kattığını bildirdi.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan iki transfer

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz ekibine katılan Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana'ya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Santrfor pozisyonunda oynayan Özbiler, futbolculuk kariyeri boyunca Akdeniz Nurçelik Spor, Adana İdmanyurdu, Kireçburnu Spor, Samsun Yappa Spor, 1207 Antalya Spor, Ataşehir Belediye Spor ve Gaziantep ALG Spor'da forma giymiştir.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'ndan iki transfer

Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Vanesa, futbolculuk kariyeri boyunca Boca Suniors, America De Cali, Deportivo Huila, ED Guarico, Logrono, Sporting De Huelva ve Deportivo Alaves kulüplerinde forma giymiştir."

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