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Spor
DHA 08.01.2024 13:00

Mauro Icardi Trabzonspor maçında sahada olacak

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

Mauro Icardi Trabzonspor maçında sahada olacak

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı.

Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21.haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.

4 maç kaçıracak

Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorları oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade etti. Herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek duyulmadı.

Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek.

Yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig’de TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.

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