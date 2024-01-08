Geleceğin 33 yıldız kız futbolcu adayı belli oldu

Milli takımın futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına fırsat eşitliği sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için tasarlanan projeye 2009-2010-2011 doğumlu 809 futbolcu adayı başvurdu.

Başvuranlar arasından milli takım antrenörleri tarafından belirlenen 33 yıldız adayı, 25-30 Ocak tarihlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa katılacak.

Seçilen yıldız adayları, Riva'da gerçekleştirilecek kampta futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler de alacak.

Necla Güngör Kıragası: Projemiz geliştikçe hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum

A Milli Kadın Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, henüz ilk yılında olmasına rağmen projeye gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"Bu proje için yola çıktığımızda hedefimiz kızlarımızın futbola ilgisini görünür şekilde artırmak ve kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamaktı. Bugün 809 başvuru arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik ama bu diğer başvuran kızlarımızı üzmesin. Çünkü bir gözümüz de hala onların üstünde. Projemiz geliştikçe hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri gerçekleştirilecek kampa katılacak oyuncular şu şekilde:

Asya Denkçioğlu, Ayşe Ceylin Coşgun, Ayşenaz Gürbüz, Azra Nur Ünlütürk, Bahar Turan, Bediz Lostuvalı, Ceylin Arıkan, Ceylin Öztürk, Duygu Parlakgün, Elif Berra Çıkrık, Elif Nisa Akşahin, Feyza Gezgin, Gökçe Özdemir, Gözde Hayır, Gülnur Kaplan, Gülşah Demirel, Hayat Deren Kusun, İlknur Naz Uyanık, Julia Leyla Aksu, Kadriye Merve Uslu, Kerime Kamışlı, Merve Öçal, Miray Özbek, Nehir Hasbek, Nehir Sezer, Pınar Sahra Semizoğlu, Rojda Kaya, Rojin Beştaş, Şeyma Şimşek, Tuana Şahin, Yağmur Sarıca, Yasemin Gür, Yeliz Tuana Özocak