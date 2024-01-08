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Spor
AA 08.01.2024 15:31

Gaziantep FK'da Sumudica hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep FK'da Sumudica hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır." denildi.

Kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınan Sumudica'nın genel durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.


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