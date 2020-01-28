Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 13. hafta geride kaldı. Üç maç 3-0, üç maç ise 3-1’lık skorla tamamlandı. Haftanın açılış mücadelesi oyun olarak olmasa da isim olarak bir derbi maçıydı.

Zira Beşiktaş’ta oyuncular 6 aydır paralarını alamadıkları için kulübe ihtar çekmişler ve serbest kalmışlardı. As oyuncularından sadece Mislina Kılıç’tan 2 set faydalanabilen (ki o da bu maçın ardından takımdan ayrıldı) Beşiktaş güçlü rakibinden set alamadı.

Hatta siyah-beyazlılar 3. Seti 25-8 gibi farklı bir skorla kaybetti. Bundan sonra siyah beyazlı ekibi altyapı destekli kadrosuyla, ligde kalmak için mücadele ederken göreceğiz. İşleri gerçekten çok zor.

Fenerbahçe Opet yabancı oyuncularını oynatmadı

Bu maçta rakibinin durumunun farkında olan Fenerbahçe Opet’ten de tabii ki bahsetmek lazım. Sarı-lacivetliler yabancı oyuncusu olamayan ve kadrosu çok zayıf durumdaki rakibi karşısında yabancı oyuncularını bu maçta oynatmadı.

Maçın bitiminin ardından da Fenerbahçe taraftarı çok güzel bir jeste imza atarak, bu zor şartlar altında mücadelesini sürdürmeye çalışan Beşiktaşlı oyuncuları tribüne çağırarak alkışlarla destek verdi. Haftanın kazananı bu davranışından dolayı hiç şüphesiz Fenerbahçe taraftarıydı.

Kadın voleybolunun bu denli popüler ve başarılı olduğu bir dönemde, Beşiktaş gibi bir çınarın sponsor bulamaması da kabul edilebilir değil. Milyonlarca taraftarı olan 117 yıllık bir kulübün yöneticileri, voleybol ligi, Türkiye kupası, süper kupa ve milli maçların sürekli canlı yayınlandığı bir ortamda en azından oyuncularının maaşlarını ödeyebilecekleri bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaları gerekirdi. Burada eksikliklerini sanırım kabul edeceklerdir.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas da küme düşebilir

Beşiktaş gibi ekonomik zorluklar çeken bir başka kulüp de Beylikdüzü Voleybol İhtisas. Onlar bu sene CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde etmiş olmalarına ve ilk turu geçmelerine rağmen Avrupa Kupaları’nda çekildiler.

Zira seyahat edecek paraları yok ve onlar da birçok as oyuncusunu kaybetti. Bu 2 takımımız çok büyük ihtimalle bu sezon sonunda lige veda edecekler.

Şampiyonluk kovalayan ekiplerse haftayı kayıpsız kapattı. Vakıfbank, Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta eğer sezon sonuna kadar seri mağlubiyetler almazlarsa, normal sezonu ilk 4’te tamamlayacaklar. Sıralamayı ise kendi aralarında oynayacak maçlar belirleyecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 5.lik için çekişen iki takımın mücadelesi, belki de haftanın en önemli maçıydı. Ligin en genç kadrolarından birine sahip olan Atlas Global Yeşilyurt, havayolları derbisinde THYyi ağırladı.

Ligin ilk yarısında olduğu gibi bu maçta da rakibini mağlup eden Yeşilyurt ekibi 5. Ilk için ciddi bir avantaj yakaladı ve galibiyet sayılarında rakibine 2 maç fark attı. Aydın Büyükşehir Belediyesi de Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşısında set kaybetmeyince ligde THY’nin önünde 6. sıraya yerleşti.

Atkinson'a tam not

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Eczacıbaşı Vitra haftayı Nilüfer Belediyespor deplasmanında geçirdi. Turuncu beyazlılar 3 puanı 4 sette aldı. Ancak benim merak ettiğim konu bu maçta Nilüfer Belediyesi’nde Sherridan Atkinson’ın ortaya koyacağı performanstı.

Geçen sene Galatasaray HDI Sigorta’da hamle oyuncusu olarak kısa sürelerle izlediğimiz oyuncu güçlü bir rakip karşısında ne yapacaktı? Takıma uyum sürecini tamamlamış mıydı? Yüksekliği ve gücü Bursa ekibine katkı sağlamak için yeterli miydi?

Atkinson Nilüfer Belediyesi ile çıktığı 2. Maçtan da tam not aldı. Ligin en iyi blok yapan takımına karşı 3 blok yese de maçı yüzde 43 hücum oranıyla ve 20 sayıyla tamamladı. Atkinson’da hala gelişmek için potansiyel var.