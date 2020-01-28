Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, 19. haftada Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri karşılaşmaya ilişkin siyah-beyazlı kulubün kural hatası başvurusunun kabul edilmesi halinde, Türkiye'de her maçın tekrar edilmesi ihtimalinin doğacağını belirtti.

Talat Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) kural hatası başvurusu yaptığını hatırlattı.

Papatya, kural hataları nedeniyle maç tekrarının Avrupa ülkelerinde çok nadir rastlanan bir durum olduğunu belirtti.

"Birçok ülkede daha önce kural hatasından böyle bir maç tekrarı yaşanmamıştır. 62 sezonluk lig tarihimizde ise 4 kere maç tekrarı yapılmış, bu tekrarlar fahiş hakem hatalarının ardından gerçekleşmiştir. Pazar günü oynadığımız karşılaşmada ise futbolcu sağlığının tehlikede olduğu bir anda maçın hakemi sağlık gerekçesiyle oyunu durdurmuş ve ardından takdir hakkını kullanarak topu takımımıza vermiştir. Bu olayın ardından tam 1,5 dakika sonra ise gol olmuştur. Bu süreçte top mesafe kat etmiş, yapılan faul üzerine oyun durmuş ve yeniden başlamıştır. 1,5 dakika içinde aynı şekilde biz de topu kaptırabilir ve gol yiyebilirdik. Bunun ardından gidip maç tekrarı için başvuru mu yapacaktık? Bu gerçekten trajikomik bir durumdur. Böyle bir gerekçeyle maç tekrarı gerçekleşirse Türkiye'de her maçın tekrarı için ihtimal doğar ve bu yönetilebilir bir durum değildir."

Talat Papatya, yeni statları Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçta galibiyet alan sarı-kırmızılı ekibin, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam ettiğini de belirtti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 26 Ocak'ta İzmir'de oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğunu savunmuş, siyah-beyazlı kulüp, bugün TFF'ye resmi başvuruyu yapmıştı.