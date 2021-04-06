Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş ve MKE Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında, MKE Ankaragücü'nün ise Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.
Etiketler: Beşiktaş MKE Ankaragücü
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