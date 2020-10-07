Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR / DHA
Beşiktaş Tyler Boyd'un sözleşmesi dondurdu
Beşiktaş, Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve Jeremain Lens’in dışında Tyler Boyd’un sözleşmesini dondurdu.
Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.
Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Jeremain Lens ve Tyler Boyd transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek.
Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.
Etiketler: Tyler Boyd Nicolas Isimat-Mirin Jeremain Lens Douglas BeşiktaşSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 22:31
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