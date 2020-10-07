2022 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Katar'ın özel bir misafiri vardı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, incelemelerde bulunmak üzere Arap yarımadasına ayak bastı.

İsviçreli futbol adamının durağı turnuvanın açılış maçının oynanacağı Al Bayt Stadyumu'ydu.

60 bin kişilik tesisi gezen İnfantino, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Infantino, mimarisi geleneksel arap çadırını andıran stadyuma hayran kaldı.

Infantino, "Burası, gerçek bir futbol hissine ve yerel bir dokunuşa sahip. Çadır şekli onu gerçekten eşsiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

İnfantino, şaşkınlığını gizleyemediği stadyumda futbol maçı yapmayı da ihmal etmedi.

Al Bayt stadı, açılış maçına ek olarak grup aşaması, bir çeyrek final ve bir de yarı final maçına ev sahipliği yapacak.

Turnuvada kullanılacak toplam 8 stadyumun üçü ise henüz hazır değil. Koronavirüs salgınına rağmen Katar'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.