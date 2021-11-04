Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçında Erkan Özdamar görev alacak.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek.
Erkan Özdamar'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam, Alper Ulusoy yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12. haftada görev alacak hakemler şunlar:
5 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon) - Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi) - Fırat Aydınus
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) - Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) - Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya) - Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park) - Erkan Özdamar
7 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel) - Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat) - Atillla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana) - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker) - Cüneyt Çakır
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