Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki stoper Dimitrios Goutas, Yunanistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Kasım'da deplasmanda İspanya ve 14 Kasım'da sahasında Kosova ile oynayacağı maçların 24 kişilik kadrosuna çağrıldı.

Yunanistan 18, 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında daha önce 17 kez forma giyen Dimitrios Goutas, Demir Grup Sivasspor'da ortaya koyduğu performansla ilk kez A milli takıma çağrılmanın mutluluğunu yaşadı.

Dimitrios Goutas, ilk kez Yunanistan milli takımına çağrıldı.



Dimitrios Goutas, Yunanistan milli takımının Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 11 Kasım’da deplasmanda İspanya ve 14 Kasım’da sahasında Kosova ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.



https://t.co/5rqXgO2fFO pic.twitter.com/6rnagCYIwT — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 3, 2021

Faycal Fajr de ülkesinin milli takımına çağrıldı

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Faycal Fajr, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Faycal Fajr, Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 12 Kasım'da deplasmanda Sudan ve 16 Kasım'da sahasında Gine ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.