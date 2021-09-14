Süper Lig’de 4. hafta, Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor karşılaşmaları ile sona erdi.

Dördüncü hafta, ev sahibi ekiplerin domine ettiği bir hafta olarak göze çarptı. Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi takımlar 7 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Geride kalan haftada deplasmanda kazanmayı başaran tek takım ise Çaykur Rizespor’u mağlup etmeyi başaran Atakaş Hatayspor oldu.

Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor ise GZT Giresunspor'u 1-0'la geçti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda ise Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın olayı: Abdülkadir Ömür'ün gözyaşları

Süper Lig’in 4. haftasında en dikkat çekici karşılaşma, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaydı.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve karşılaşma 2-2 sona ermişti. Maçın ardından skordan ve oyundan çok Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür’ün gözyaşları konuşuldu.

Süper Lig’de 100’üncü maçına çıkan 22 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 37’inci dakikasında oyundan alınmış ve tribünlerin tepkisine maruz kalmıştı.

Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamayan milli oyuncuyu, takım arkadaşlarının yanı sıra Galatasaraylı oyuncu Taylan Antalyalı teselli etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz ona destek olacağız, o daha fazla çalışacak. Değerli bir oyuncu. Böyle oyuncuyu kaybetmenin kolay olmaması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Konyaspor'dan tarihi başlangıç

4’üncü hafta sonunda 10 puanla haftayı kapatan 4 takımdan birisi olan İttifak Holding Konyaspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Tarihinde 21. kez Süper Lig’de mücadele veren Konya ekibi, ilk 4 haftada aldığı 3 galibiyet 1 beraberlik ile haftayı 10 puan ve averaj ile 4’üncü sırada tamamladı.

Konyaspor’un bundan önceki 4 haftalık en iyi başlangıcı ise 2018-2019 sezonundaydı. O sezon 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, haftayı 5’inci sırada kapatmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Puan kaybetmeyen takım kalmadı

Süper Lig’de 4’üncü haftanın ardından puan kaybı yaşamayan takım kalmadı. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasına 9 puanla girmişti.

Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1; Trabzonspor ise sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kayıplarını yaşadı.

Yeni teknik direktörlerden ikisi 3 puanla başladı

Milli maç arasında üç takım teknik direktör değişikliğine gitmişti. Takımlarının başında ilk maçlarına çıkan 3 teknik direktörden 2 tanesi, ilk maçlarında galibiyetle tanışmayı başardı.

Ünal Karaman’ın yerine Göztepe’nin başına geçen Nestor El Maestro, takımının Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Süper Lig’deki ilk galibiyetini aldı.

Çağdaş Atan’dan boşalan Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörlük koltuğuna oturan Bülent Korkmaz ise Giresunspor’u 1-0 yendikleri karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Öte yandan Adana Demirspor başında ilk maçına çıkan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ise ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük’e 4-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Giresunspor Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, ilk 4 haftada puanla tanışamazken, gol sevinci de yaşayamadı.

4 haftada kalesinde 6 gol gören Giresunspor, sıfır puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Lig'de dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Altay: 3-1

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 2-0

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 2-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-2

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 0 7 10 2.TRABZONSPOR 4 3 1 0 10 4 6 10 3.FENERBAHÇE 4 3 1 0 6 1 5 10 4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 4 3 1 0 7 3 4 10 5.GALATASARAY 4 2 2 0 8 5 3 8 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 9 3 6 7 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 1 1 7 3 4 7 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 4 2 1 1 4 4 0 7 9.ALTAY 4 2 0 2 8 6 2 6 10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 4 8 -4 6 11.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 2 0 2 3 9 -6 6 12.GÖZTEPE 4 1 2 1 5 5 0 5 13.KASIMPAŞA 4 1 2 1 5 5 0 5 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 1 1 2 4 5 -1 4 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 0 2 2 4 6 -2 2 17.ADANA DEMİRSPOR 4 0 2 2 2 7 -5 2 18.ÇAYKUR RİZESPOR 4 0 1 3 2 8 -6 1 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 0 0 4 2 6 -4 0 20.GZT GİRESUNSPOR 4 0 0 4 0 6 -6 0

5. hafta programı

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)