Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 45. maç

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.

Gruplarda Türk futbol tarihine geçti

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

Alman takımlarından sadece Leipzig'i yendi

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı.

Daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig'i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul'da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.

Böylece Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 8 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar daha önce Borussia Dortmund'la 1989-1990 sezonunda Kupa Galipleri mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde

2017-2018 sezonunda katıldığı son Şampiyonlar Ligi macerasında son 16 turuna yükselen Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih'e ilk maçta 5-0, İstanbul'daki rövanşta da 3-1 yenilerek Devler Ligi'nden elenmişti.

Beşiktaş daha sonraki 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek turnuvaya ön eleme aşamasında veda etmişti.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Rakiplerini 113. kez konuk edecek

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 113. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 112 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 26 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 170 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 114 gol gördü.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma 12'şer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.