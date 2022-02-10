Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş Vodafone Park'ta Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona erdi. Çeyrek finale kalan son takım ise penaltı atışları sonucunda belli oldu. Rakibini 3-1 yenenen Beşiktaş son çeyrek finalist oldu.

Siyah-beyazlılarda 2 penaltı atışında gole izin vermeyen Ersin Destanoğlu takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

PENALTI ATIŞLARI

Seri penaltı atışlarında Beşiktaş'ta Batshuayi, Atiba ve Vida vuruşları gole çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk atışı kullanan Pjanic ise gol bulamadı.

Göztepe'de ise sadece Wilker Angel penaltı atışından gol bulurken; Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışları değerlendiremedi.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakalamıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar

Trabzonspor, Gaziantep FK, Vavacars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş

Devre bitti koridor karıştı

İlk yarının bitmesiyle birlikte soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşadı.

Göztepe Kaptanı Halil Akbunar ve sarı-kırmızılı oyuncular koşarak soyunma odasına doğru giderken, koridorda Halil ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında gerginlik yaşandı.

Bu iki isim sözlü tartışmaya girerken, araya girenler gerginliğin büyümesini engelledi. Yaşananların ardından Halil Akbunar, Hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında sol çaprazdan topla ceza alanına giren Halil'in sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Pjanic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ghezzal'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

88. dakikada Göztepe'nin kullandığı serbest atışta kafalardan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Ndiaye'nin sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90+8. dakikada Ghezzal'in pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi'nin yerden sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çeldi. Topu bir kez daha önünde bulan Batshuayi kötü bir vuruşla auta gönderdi.

Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

UZATMALAR

110. dakikada Batshuayi'nin yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pjanic'in şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

117. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın uzatma bölümü de 0-0 tamamlandı ve tur atlayacak ekibin belirlenmesi için penaltı atışlarına geçildi.

Rakibine penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 94 Serdar Saatçı), Vida, Montero (Dk. 72 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 46 Atiba), Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 80 Güven Yalçın), Alex (Dk. 73 Batshuayi), Larin

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş (Dk. 98 Wilker Angel), Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Moubandje (Dk. 106 Berkan Emir), Halil Akbunar (Dk. 98 Lourency), Tijanic (Dk. 66 Di Santo), Ndiaye (Dk. 106 Baku)

Sarı kartlar: Dk. 44 Montero, Dk. 53 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Pjanic, 90+5 Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil Akbunar (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 74 Arslanagic (Göztepe)