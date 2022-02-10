Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda iki Akdeniz ekibi karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetti.

Maçın ilk golü 22. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Wilson Eduardo kaydetti. Adana Demirspor 38. dakikada Erhun Öztümer ile beraberliği yakaladı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışları sonucunda ise Alanyaspor rakibini 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın orta alanda kazandığı topu bindirme yapan Eduardo'ya bıraktı. Bu oyuncunun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş uzanarak kornere çıkardı.

GOL - 22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Milunovic'in sol kanata gönderdiği uzun pasta Borja, ceza sahasına yerden ortaladı. Eduardo'nun

dokunduğu top filelerle buluştu. 1-0.

GOL - 39. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın çizgiye inerek ortasına gelişine vuruş yapan Erhun Aksel Öztürk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

76. dakikada atılan uzun pasta topla buluşan Assombalonga, ceza sahasına girdikten sonra dar açıya rağmen vuruşunu yaparken, kaleci Marafona topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

99. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba topla rakip ceza sahasına girip, pasını Eduardo'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

ALANYASPOR PENALTI KAÇIRDI - 105+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor, kazanılan penaltıdan faydalanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Adana Demirsporlu futbolcuların uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Vargas'ın eline çarpt ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş gole izin vermedi.

Müsabakanın uzatma bölümü de 1-1 tamamlandı ve tur atlayacak ekibin belirlenmesi için penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI

Seri penaltı atışlarında Alanyaspor'dan Eduardo, Candeias, Emre Akbaba ve Novais gol atarken, Milunovic kaçırdı.

Adana Demirspor'da Assombalonga ve Gökhan İnler penaltıdan yararlanırken, Semih Güler ile Vargas'ın vuruşları golle sonuçlanmadı.

Penaltı atışlarını 4-2 üstün bitiren Alanyaspor, çeyrek finale çıkan ekip oldu.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Tuna, Cemil Tunç

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem (Dk. 62 Emre Akbaba), Milunovic, Mavlja (Dk. 62 Fatih Aksoy), Borja, Tayfur Bingöl (Dk. 119 Furkan Bayır), Umut Güneş, Fer (Dk. 62 Novais), Efecan Karaca (Dk. 46 Candeias), Oğuz Aydın (Dk. 91 Efkan Bekiroğlu), Eduardo

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Svenson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 117 Semih Güler), Alper Uludağ (Dk. 74 Kaan Kanak), Sinan Kurt (Dk. 96 Dokovic), Stambouli (Dk. 63 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 64 Vargas), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 74 Lucas), Akintola, Assombalonga

Goller: Dk. 22 Eduardo (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Erhun Aksel Öztürk (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Dk. 90 Candeias, Dk. 103 Fatih Aksoy, Dk. 109 Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor)

Felipe Sanchez Mateos: Arkadaşlarımız yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının büyük bir mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

Maça gelenler ve televizyonda izleyenlerin güzel bir müsabaka izlediğini anlatan Mateos, "Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar. Bu da Alanya'nın ruhu." diye konuştu.

Montella: Kaderimiz böyleymiş

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu tarz tek maç eleme usulü oynanan bir karşılaşmanın ardından rakibi tebrik etmekten başka bir şeyin ellerinden gelmeyeceğini dile getirdi.

Montella, maçın 90 dakikasının bekledikleri gibi dengeli geçtiğini aktardı.

"Sonuna kadar her sonuca açık bir maçtı. Son paslarda doğru seçimler yapabilirdik. Bir tek bu eksiğimiz vardı. Sonra penaltılara kaldı. Şansa pek inanmam. Bu kabiliyetle alakalı. Kaderimiz böyleymiş. Kaybettik."