Beşiktaş Sivasspor deplasmanında

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Ev sahibi EMS Yapı Sivasspor ise ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan