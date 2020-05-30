Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş "karton taraftar" projesini başlattı
Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için "karton taraftar" projesini hayata geçiriyor.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.
Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 30, 2020
Sen de ''siyahla beyaz ayrılmaz'' diyorsan hemen ''https://t.co/ufG60BuvFT'' web adresini ziyaret et.#RuhumuzYeter pic.twitter.com/fKIuHzALoL
Etiketler: Beşiktaş karton taraftar projesiSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:22
Son Haberler
- 17:32
- 17:17
- 17:02
- 16:57
- 17:17
Sıradaki Haber
Joao Pereira'nın sözleşmesi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz