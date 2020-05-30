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Türkiye Bisiklet Federasyonundan doping semineri
Türkiye Bisiklet Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak için tüm paydaşların katılabileceği online eğitim semineri düzenleyeceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2 Haziran Salı günü saat 21.00'de sosyal medya uygulaması Instagram'dan da yayımlanacak eğitimi Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner'in vereceği ifade edildi.
Seminere federasyonun il temsilcilerinin, kulüp başkanlarının, antrenörlerin, hakemlerin, sporcuların ve tüm ilgililerin katılabileceği kaydedildi.
Etiketler: türkiye bisiklet federasyonu dopingele mücadeleSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:13
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