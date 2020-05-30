Haber Giriş: Kaynak: DHA
Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması yapıldı
[Fotoğraf: DHA]
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e, evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla devam edecek.
13 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak maç öncesi, pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında, Vodafone Park'ta dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Sağlık ekibi, dezenfektan ile stadın kapalı ve açık alanlarını dezenfekte etti.
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