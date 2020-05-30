Haber Giriş: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir çift kale maç yaptı
[Fotoğraf: Medipol Başakşehir Spor Kulübü]
Medipol Başakşehir, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda 11'e 11 çift kale maç yapıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü devam edecek.
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.15'te başlayacak.
Etiketler: Medipol BaşakşehirSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:23
Son Haberler
- 15:57
- 15:57
- 15:39
- 15:46
- 15:55
Sıradaki Haber
Galatasaray taktik çalıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz