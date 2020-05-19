Sarı-kırmızılı kulüp tarafından "Sensiz Olmaz Galatasaray" ismiyle başlatılan kampanyaya katılacak taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasaray'ın sahasında oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konulacak.

Taraftarların "www.sensizolmazgs.com" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, kombine sahipleri için 123 liradan satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 149 lira olarak belirlendi.

Her zaman, #SensizOlmazGalatasaray diyen büyük taraftarımız; şimdi omuz omuza verme zamanı!



https://t.co/3NlLNqoNfN adresine gir

Fotoğrafını çek, sisteme yükle

Fotoğrafın, sahamızdaki son 3 maçta tribündeki yerini alsın



Detaylı bilgi https://t.co/rlkPf7T7e7 pic.twitter.com/lHJdGCqA6c — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2020

Kampanyada taraftarlar, dilerlerse aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tribünde yan yana yer alma fırsatına da sahip olacak.

Kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sensizolmazgs.com" adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.