Galatasaray'dan ''maket taraftar'' uygulaması
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılacağını duyurulurken, Galatasaray Kulübü de taraftarlarına yönelik bir kampanya başladı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından "Sensiz Olmaz Galatasaray" ismiyle başlatılan kampanyaya katılacak taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasaray'ın sahasında oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konulacak.
Taraftarların "www.sensizolmazgs.com" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, kombine sahipleri için 123 liradan satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 149 lira olarak belirlendi.
Her zaman, #SensizOlmazGalatasaray diyen büyük taraftarımız; şimdi omuz omuza verme zamanı!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 19, 2020
https://t.co/3NlLNqoNfN adresine gir
Fotoğrafını çek, sisteme yükle
Fotoğrafın, sahamızdaki son 3 maçta tribündeki yerini alsın
Detaylı bilgi https://t.co/rlkPf7T7e7 pic.twitter.com/lHJdGCqA6c
Kampanyada taraftarlar, dilerlerse aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tribünde yan yana yer alma fırsatına da sahip olacak.
Kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sensizolmazgs.com" adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.