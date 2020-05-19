Olimpik havuz sporcularının mücadele ettiği ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmada, Sevcan ve Asya Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde ok attı.

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