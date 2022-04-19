Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş JK Müzesi, pazartesi günleri hariç diğer günler 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Müze için tam bilet ücreti 65 lira olarak belirlenirken, 6-14 yaş arası çocuklar, öğrenci ve öğretmenler ile 65 yaş üstüne ait indirimli biletler 35 liradan satılacak.