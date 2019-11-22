Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş, geride kalan 36 karşılaşmanın 20'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 74 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabakada ise kazanan taraf son dakika golüyle 3-2'lik sonuçla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş son 15 maçta 6 kez kazanabildi

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6'sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.

Bu arada iki takım arasındaki 36 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Konya'daki maçlar

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 18 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 10 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi.

Konya'da Beşiktaş 29, ev sahibi ekip 21 gol attı.

Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 lig maçından sadece birini kazanabildi. Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki diğer 7 müsabakanın 6'sında berabere kaldı, birini yitirdi.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

Son 5 maçta 13 puan

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu.

Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

Dış sahada da toparlandı

Ligin ilk 3 dış saha maçında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, son 2 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan aldı.

Evinden uzaktaki karşılaşmalarda Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı deplasman maçlarında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Eksikler Dorukhan ve Douglas

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları sürüyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

ABD Milli Takımı'ndan geç dönen Tyler Boyd ise bugün takıma dahil olacak.

Ruiz ile Necip Uysal ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartı bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu yarınki karşılaşmada da kart görürse 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA