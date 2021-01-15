Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Beşiktaş'ın kalesini koruması beklenen 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ile Galatasaray'ın kalesinde forma giymesi beklenen 25 yaşındaki Okan Kocuk'un performansları, derbi sonucunu doğrudan etkileyecek.

Geçen sezonun ikinci yarısında Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin, bu sezon siyah-beyazlı ekibin birinci kalecisi konumunda.

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon başında transfer olan Okan Kocuk, Fernando Muslera'nın yedeği olarak bekledi. Uruguaylı file bekçisinin 27. haftada sakatlanmasının ardından forma şansı bulan Okan, bu sezon ise yeni transferlerden Fatih Öztürk ile dönüşümlü olarak kaleyi koruyor. Genç file bekçisi, son dönemde yakaladığı formla sarı-kırmızılı ekibin kalesini devraldı.

İki kalecinin derbide ortaya koyacağı performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Ersin 13 maçta 14, Okan 9 müsabakada 9 gol yedi

Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Ersin Destanoğlu 14 gol yerken, 9 müsabakada görev yapan Okan Kocuk 9 kez kalesinde gol gördü.

Genç file bekçisinin forma giydiği son 6 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatan Beşiktaş, toplamda da 6 karşılaşmada gol yemedi. Ersin'in kaleyi koruduğu mücadelelerin 8'ini kazanan siyah-beyazlı ekip, 2 maçta berabere kalıp, 3 karşılaşmada da mağlup oldu.

Okan ise bu sezon 4 karşılaşmada kalesini gole kapatırken diğer 5 müsabakada 9 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, Okan'ın kalede olduğu 9 maçın 6'sını kazanırken, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Ersin'in ikinci derbi heyecanı

Ersin Destanoğlu, kariyerinde ikinci kez derbide kaleyi koruyacak.

Siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını geçen sezonun 33. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında yaşayan Ersin, kalesini gole kapatmış, siyah-beyazlılar attığı 2 golle karşılaşmayı kazanmıştı.

Bu sezonki Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Ersin, A takım kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyecek.

Okan'ın ilk derbi heyecanı

Okan Kocuk, ilk kez bir derbide Galatasaray kalesini koruyacak.

Muslera'nın geçen sezonun ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrası kaleyi devralan 25 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe ve Beşiktaş müsabakaları geride kaldığı için derbi heyecanını yaşayamadı.

Bu sezon başında transfer edilen Fatih Öztürk'ün yedeği olduğu için 3. haftadaki Fenerbahçe derbisinde kaleye geçemeyen Okan, sonrasındaki formuyla kaleyi takım arkadaşından devraldı. Yarınki müsabakada Galatasaray'ın kalesini koruması beklenen Okan, böylece sarı-kırmızılı formayla ilk derbisine de çıkmış olacak.

Öte yandan Okan, Bursaspor döneminde 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a karşı 1 maçta forma giydi. Genç kalecinin siyah-beyazlı takımla karşılaştığı ilk ve tek müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.