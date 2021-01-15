Ağabeylerinin yönlendirmesiyle küçük yaşta kick boksa başlayan 13 ve 14 yaşındaki Aleyna ve İbanur Köymen kardeşler, spor salonundan uzakta kaldıkları koronavirüs sürecinde formlarını kaybetmemek ve çeşitli turnuvalara hazırlanabilmek adına evde ve binalarının damında antrenmanlarına devam etti.

Evden çıkamadıkları dönemlerde Köymen kardeşler, 2 kişi olmalarının avantajını kullanarak karşılıklı idman yapabildiler.

Kardeşiyle antrenman yapmaktan keyif aldığını ifade eden Aleyna, zorunlu olmadıkça COVID-19 sürecinde evden çıkmadıklarını söyledi:

"Salgından dolayı insanların hayatı değişmeye başladı. Spor salonunun yerini tutmasa da evimizin damında antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Evde oturmaktansa antrenman yapmak daha iyi oluyor. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Bu yolda ilerliyorum.”

İbanur Köymen de küçük yaşlardan itibaren kick boks sporuna ilgi duyduğunu milli sporcu olmak istediğini söyledi. İbanur, hazırlandıkları çeşitli turnuvalarda madalyalar kazanmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.