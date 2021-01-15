Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Golbol Erkek Milli Takımı'nın Afyonkarahisar'da sürdürdüğü hazırlık kampını ziyaret etti.

Sayyıdan, 2017 yılından itibaren Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi bütün branşlarda en iyi şekilde temsil edebilmenin hesaplarını yaptıklarını söyledi.

"Hedeflerimizde hiçbir sapma yok"

Sayyıdan, Tokyo Paralimpik Oyunları'na 20'nin üzerinde sporcuyla katılmayı amaçladıklarını ve müsabakalarda da altın madalya almak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini vurguladı.

"Koronavirüs salgını sporcuları performans anlamında olumsuz etkiledi. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Milli takım sporcularımızın hepsi madalya peşinde. 2020'yi yaşanmamış bir yıl gibi kabul ederek, bu sene Tokyo Paralimpik Oyunları'na ciddi şeklide hazırlanıyorlar. Hedeflerimizde hiçbir sapma yok. Sadece tarihlerde 2020 değil de 2021 yazılacak."

"Başaracağız"

"Federasyon olarak, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda en az 3'ü altın olmak üzere 4 ila 6 arası madalya almayı hedefliyoruz. Hatta 6 madalyanın da üzerine çıkabiliriz, buna da şaşırmayız. Bunu şimdiden beyan ediyorum. Hedeflerimize ne kadar inandığımızı da yaptığımız planlamalar ortaya koyuyor. Bunu başaracağız."