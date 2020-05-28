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Beşiktaş Fuat Balkan'ı andı
Beşiktaş, kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Fuat Balkan'ın 50. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski başkanlarımızdan Fuat Balkan'ı vefatının 50. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da 1909 yılında doğan ve 28 Mayıs 1970'de vefat eden Fuat Balkan, 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1938'de olmak üzere 3 dönem Beşiktaş Kulübü başkanlığı yapmıştı.
Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski Başkanlarımızdan Fuat Balkan’ı, vefatının 50. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/Gv5q3RQZfk— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 28, 2020
Etiketler: Beşiktaş Fuat BalkanSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
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