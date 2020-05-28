Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe Metin Aşık'ı andı
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.
Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık’ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/sY9702CKyh— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) May 28, 2020
Etiketler: Metin Aşık FenerbahçeSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
Son Haberler
- 14:59
- 14:38
- 14:59
- 14:42
- 14:31
Sıradaki Haber
Gençlerbirliği'nde testler negatif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz