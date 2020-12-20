Beşiktaş'a üç puanı getiren golleri, 59. ve 71. dakikalarda Abubakar, 63. dakikada N'Koudou ve 69. dakikada Vida kaydetti.

Zirve yarışında kritik bir üç puan alan ve evindeki yenilmezlik serisini sürdüren, Beşiktaş puanını 22'ye yükseltti.

Galibiyet hasretini 10 maça çıkartan Büyükşehir Belediye Erzurumspor haftayı 9 puanla kapattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada De Souza'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mensah'ın kontrol etmeye çalıştığı top, takım arkadaşı Aboubakar'ın önünde kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncuların ofsayt beklentisiyle durduğu pozisyonda Aboubakar'ın etkisiz vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte müsait durumdaki Aboubakar ve Welinton'un dokunamadığı top auta gitti.

40. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında topla buluşan Gomes'in sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı tokatladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Gomes'in topuk pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

PENALTI - 57. dakikada Mensah'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 59. dakikada Vincent Aboubakar, penaltıda ortaya doğru bir vuruş yaptı ve kaleci Farnolle'ü avladı. 1-0

GOL - 63. dakikada Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından topu kapan Beşiktaş, Aboubakar'ın pasında Mensah'la kontraya çıktı. Ceza alanına giren Mensah karşı karşıya pozisyonda yanındaki Nkoudou'ya topu çıkardı ve o da boş kaleye gönderdi. 2-0

68. dakikada Ghezzal'ın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunda, Mehmet Murat Uçar'a çarpan top kornere gitti.

GOL - 69. dakikada Vida mükemmel bir gol attı! Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Ghezzal ortayı kesti, ön direğe iyi hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaptı. 3-0

GOL - 71. dakikada sol kanattan Rıdvan'ın taşıdığı top sonrası Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle iyi vurdu. 4-0

86. dakikada Rashad Muhammed'in ceza alanı içinde kaleyi cepheden gördüğü pozisyondaki sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı tokatladı. Vida, dönen topu kornere gönderdi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 82 Atakan Üner), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), Atiba (Dk. 76 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 73 Cyle Larin), Aboubakar (Dk. 83 Güven Yalçın).

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer (Dk. 69 Emrah Başsan), Obertan, Donald, İbrahim (Dk. 69 Armando Sadiku), Novikovas (Dk. 46 Rashad Muhammed), Gomes (Dk. 80 Ibrahim Sissoko).

Sarı kartlar: Dk. 12 Bernard Mensah, Dk. 38 Necip Uysal, Dk. 78 Domagoj Vida (Beşiktaş), Dk. 36 İbrahim Akdağ, Dk. 79 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Goller: Dk 59 ve 71 Aboubakar, Dk. 63 N'Koudou, Dk. 69 Vida (Beşiktaş)