Galatasaray’da Falcao takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçından önce yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kaldı.

Milli takım arasında da İstanbul’da kalarak tedavi olan Falcao, henüz takımla çalışmalara başlamadı.

Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray kariyerinde çeşitli dönemlerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir çok maçı kaçırdı.

Sarı kırmızılı forma ile 29 müsabakaya çıkan teçrübeli futbolcu, 29 mücadele de forma giyemedi. Falcao’nun tam olarak hazır olmadan sahalara dönme konusunda da hassas olduğu gelen haberler arasında.

Galatasaray'daki ilk sezonunda ligde 16 maçta forma giyen Falcao, 10 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon 6 lig mücadelesinde görev yapan Kolombiyalı oyuncu, 392 dakika sahada kaldı ve 5 gol attı.

