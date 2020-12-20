Gençlerbirliği'nin golünü 58. dakikada Berat Özdemir kaydederken, Ankaragücü'nün golünü ise 74. dakikada Lobzhanidze kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Gökhan Altıparmak 90+6. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Gökhan Altıparmak 90+3. dakikada oyuna girmişti.

Son iki haftayı galibiyetle kapatan Gençlerbirliği bu beraberliğin ardından puanını 12'ye yükseltti.

İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'u sahasında yenerek çıkışa geçen MKE Ankaragücü ise bu beraberlikle 9 puan yükseldi.

Öte yandan iki takım oyuncuları maçın başlamasıyla hareketsiz kalarak yayıncı kuruluşu protesto etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

21 . dakikada Polomat'ın kaleye 30 metre mesafeden sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Fredrich topu üstten kornere tokatladı.

25. dakikada Ender Aygören'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Güral'ın şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

34. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahasında son çizgiye inerek penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Emre Güral'ın çektiği şutta, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı sağına uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında ceza sahasının solundan Atila Turan'ın şutunda, savunmada seken top direğin dibinden kornere çıktı.

36. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Friedrich topu sağına uzanarak kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Candeias'ın rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest atışta, ceza sahasının içinde iyi yükselen Motta'nın yaptığı kafa vuruşunda, top sol direğin yanından auta gitti.

GOL - 58. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Murat Yıldırım, altı pas içindeki Berat'a 'al da at' dercesine pasını verdi. Berat da topu filelere gönderdi. 1-0

GOL - 74. dakikada Emre Güral'ın ara pasında topla buluşan Saba Lobzhanidze topu filelere göndermeyi başardı. 1-1

76. dakikada Joseph Paintsil'in kullandığı köşe vuruşunda Sarlija'nın kafa vuruşu kaleci Nordfeldt'de kaldı.

90+5. dakikada Ankaragücü'nde Luka Adziç ceza sahası içinde topla buluştu. Luka boş pozisyonda topu kalecinin kucağına vurdu.

KIRMIZI KART - 90+6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sami Gökhan Altıparmak'a VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gösterdi. Sami Gökhan'ın Orkan Çınar'a yaptığı hareket sonrası oyuncuya önce sarı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızıya çevirdi. Sami Gökhan Altıparmak, oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias (Dk. 90+3 Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 Dominik Furman), Sefa Yılmaz (Dk. 70 Floyd Ayite), Stancu (Dk. 83 Giovanni Sio).

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 66 Daniel Lukasik), Saba Lobzhanidze (Dk. 90+4 Orkan Çınar), Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Endri Çekici (Dk. 66 Torgeir Börven), Ender Aygören (Dk. 46 Joseph Paintsil), Emre Güral (Dk. 85 Luka Adzic).

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Yıldırım, Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 49 Robert Piris (Gençlerbirliği), Dk. 41 Sarlija (MKE Ankaragücü)

Goller: Dk. 58 Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 74 Saba Lobzhanidze (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

Mustafa Kaplan: Maçı kazanmayı hak etmiştik

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirtti.

"Maçı kazanmayı hak etmiştik. Bulduğumuz pozisyonlar var. Savunmada tek pozisyon verdik ve gol oldu. İki camiayı da kutluyorum. Hakemleri de iyi yönetiminden dolayı tebrik ederim. Ankara derbisine yakışan bir maç oldu. İstek, arzu her şey vardı."

"4 transfer yapabiliriz"

Kaplan, transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Elimize genç bir jenerasyon var. Devre arasında transfer yapmamız lazım. Özellikle üçüncü bölgeye lazım. Savunma ve orta saha transferi de gerekir. 4 transfer yapabiliriz. Lig bir maraton olduğu için kadroyu geniş tutmak lazım."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Mustafa Dalcı: Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, 1-0 geriden gelerek bir puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Dalcı, derbiye çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

"Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Sevindirici olan şey, geriden gelip 1 puan kazanmak. Bir kimlik kazandık, bir oyun anlayışımız var. Artık sahada kaybetmeyi kabul etmeyen bir karakter var. Emin adımlarla ilerlediğimiz açık açık gözüküyor. Hafta boyunca gerçek anlamda iyi hazırlandık. Öz eleştiri yapacak olursak ilk yarı ve ikinci yarıya 10-15 dakika iyi başlayamadık. Önemli olan negatif durumu pozitif duruma getiren karakterin sahada olmasıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Puan puandır. Konum itibarıyla alacağımız her puanın kıymetini lig sonu göreceğiz. Gönül 3 puan isterdi ama bazen nasip, kısmet olmuyor."