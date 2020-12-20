Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Rodallega kaydetti.

Ligde 6 maç sonra ve evinde ilk kez kazanan Yukatel Denizlispor 9 puana yükseldi.

Üst üste üçüncü deplasman mağlubiyetini alan Aytemiz Alanyaspor da bu yenilgi ile 26 puanda kaldı.

Denizlispor'da Radoslaw Murawski 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Denizlispor'da kaleci Pantilimon kadrodan çıkarıldı

Yukatel Denizlispor'da maç öncesi yapılan açıklamaya göre, kaleci Costel Pantilimon bel ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-0

16. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.

43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, T. Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Aissati, Sagal, Rodallega.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Berkan (Dk. 46 Efecan Karaca), Bakasetas, Davidson, Bareiro.

Gol: Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Leismann, Dk. 24 Recep Niyaz, Dk. 31 Mesanovic, Dk. 41 Sagal, Dk. 51 Radoslaw Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Bareiro, Dk. 51 Tasos Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Radoslaw Murawski (Yukatel Denizlispor)