Spor
Beşiktaş B.B Erzurumspor maçına hazır21 Ocak 2020 Salı 22:03 - Son Güncelleme
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
[Fotoğraf: AA]
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.
Tesislerde kampa giren Beşiktaş, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA