Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

Tesislerde kampa giren Beşiktaş, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA